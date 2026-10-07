(ANSA) - PAVIA, 07 OTT - Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007 a Garlasco, è arrivata poco fa in Tribunale a Pavia. "Devo ascoltare le intercettazioni 'non rilevanti' ", ha spiegato prima di entrare. "Vogliamo capire cosa è emerso, per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio, di un processo - ha spiegato -. Entro il 18 ottobre presenteremo le nostre controdeduzioni, dopo la chiusura delle indagini comunicata il 28 settembre dalla Procura. Rimaniamo convinti che se non si fosse creata la bufera che abbiamo visto, Andrea Sempio non sarebbe stato coinvolto nella nuova indagine". La legale ha anche spiegato di aver inviato un'istanza alla Procura, per sapere se Andrea risulta indagato con l'ipotesi di corruzione nel filone d'inchiesta relativo al fascicolo che la Procura di Brescia ha trasmesso a quella di Pavia dopo l'archiviazione dell'ex procuratore aggiunto Mario Venditti (gli altri coinvolti sarebbero Giuseppe Sempio, padre di Andrea, l'avvocato Federico Soldani e il luogotenente Silvio Sapone, ex responsabile della polizia giudiziaria di Pavia): un'indiscrezione emersa durante la puntata di venerdì 4 ottobre del programma "Quarto Grado", su Rete 4, condotto da Gianluigi Nuzzi. "Al momento - ha spiegato Angela Taccia - non ho ancora ricevute risposta". (ANSA).