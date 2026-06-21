(ANSA) - MILANO, 21 GIU - "Io rispetto i militanti che mi hanno chiesto l'anno scorso di lavorare per altri quattro anni e questo farò": così il vicepremier Matteo Salvini a un gazebo della Lega a Milano, replicando a chi gli chiedeva degli striscioni apparsi in questi giorni che gli chiedono di farsi da parte e lasciare che Luca Zaia diventi il nuovo segretario del Carroccio. Ieri anche un'ex assessora della Regione Veneto, oggi consigliera, Elisa De Berti, ha pubblicato sui social uno striscione che invocava l'arrivo di Zaia. "Io adoro la democrazia e il confronto con chi non la pensa come me" ha aggiunto Salvini. (ANSA).