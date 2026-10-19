(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Io sostengo la candidatura di Massimo Garavaglia anche perché credo sia importante che in un Congresso ci sia una pluralità di tesi su cui confrontarsi. La presenza di due candidati è la garanzia che ci sia un confronto". Lo ha detto il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, ospite del programma 'Start' su Sky Tg24 osservando che "se ci sono due candidati, il voto segreto è assolutamente scontato". Quindi ha aggiunto: "Puntiamo molto sul confronto politico, quello che avevamo chiesto senza chiedere congressi, senza sfidare il leader cercando solo di portare a beneficio determinate problematiche per far sì che la Lega cresca in un momento di difficoltà, ma Salvini ha convocato il congresso quindi speriamo a questo punto che ci sia la possibilità, penso di sì perché tra oggi e domani si dovrebbe presentare la candidatura di Massimo Garavaglia, di un confronto tra due filosofie diverse. Io appartengo alla sensibilità più vicina a Garavaglia, quella più pragmatica e vicina al territorio rispetto a quella che è una visione più ideologica e patriottica". Infine alla domanda se ci saranno alcuni parlamentari della Lega che aderiranno al gruppo misto, ha risposto: "Per quanto riguarda i senatori, lo escludo totalmente, per quanto riguarda i deputati non mi risulta che ci siano notizie che vadano in questa direzione. Poi, se qualcuno dovesse prendere qualche altra strada non lo so, ma tutto ciò non ha nulla a che vedere con il confronto di sabato e domenica". (ANSA).