(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "Pronta una proposta di legge della Lega per fermare nuovi insediamenti islamici in Italia fino all'approvazione di una nuova legge quadro nazionale e alla definizione di un'intesa con lo Stato italiano che garantisca pieno rispetto delle nostre leggi, dei nostri valori e delle nostre regole". Lo fa sapere la Lega. "Sul caso di Venezia, gli avvocati della Lega sono al lavoro per segnalare alle autorità di pubblica sicurezza le gravi minacce di blocco selvaggio annunciate da esponenti della comunità islamica", sottolinea il partito, riferendo che "Matteo Salvini sarà presto a Venezia per ribadire il no della Lega alla moschea". "Nessun passo indietro di fronte a minacce e ricatti", aggiunge ancora la Lega. (ANSA).