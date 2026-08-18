(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Si chiama 'Fare la Lega, agenda per il rinnovamento' ed è il nuovo libro del senatore e segretario della Lega Lombarda Massimiliano Romeo: "Avevo in mente di pubblicarlo nei prossimi mesi, ho accelerato un po' la scrittura visto il momento per noi complicato - spiega Romeo, capogruppo a Palazzo Madama -. Passando molto del mio tempo tra i militanti ho voluto raccontare in modo costruttivo il grande desiderio di rinnovamento che viene proprio dalla base". "Siamo in una fase - aggiunge - in cui servono consigli e suggerimenti utili per rilanciare il movimento. E penso che i segnali degli ultimi tempi non possano essere ignorati". (ANSA).