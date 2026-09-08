(ANSA) - ROMA, 08 SET - A seguito del risultato elettorale record dell'Afd in Sassonia-Anhalt, un amministratore distrettuale dell'Spd, Markus Bauer, chiede di aprire al dialogo con il vincitore delle elezioni: "L'Afd è stata eletta democraticamente ed è chiaramente il partito più forte", ha dichiarato il leader locale citato dalla Bild. "Non può essere ignorata o esclusa ora", ha aggiunto, sostenendo che tutti i partiti hanno ora il dovere di dialogare e "esplorare le possibilità di coalizione". (ANSA).