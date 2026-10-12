(ANSA) - ROMA, 12 OTT - L'Unione degli Universitari ha piazzato delle tende a Piazza Montecitorio e davanti ai principali atenei del Paese per lanciare la mobilitazione nazionale dal titolo "Cara Italia, quanto ci costi?". "Una protesta diffusa per denunciare il carovita universitario, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del Diritto allo Studio in un affare per i privati", spiegano i ragazzi. Alla protesta sotto Montecitorio si accompagnano studentesse e studenti da nord a sud, da Milano a Lecce, da Bologna a Genova, passando per Pavia, mobilitando in tutta Italia già da questa mattina. L'Unione degli Universitari dichiara: "Il Pnrr è stato regalato ai privati, l'università è al collasso. Chiediamo almeno 7 miliardi per l'università pubblica e il diritto allo Studio". "Siamo tornati in tenda perché dopo aver piantato tre anni fa le tende in tutta Italia, sulla casa abbiamo visto solo peggioramenti. La ministra Bernini è fuori dal mondo, crede di aver risolto l'emergenza abitativa quando invece ha sprecato 1,2 miliardi del Pnrr per camere private che possono costare 1000euro al mese - dice Sabrina Brizzola, coordinatrice dell'Unione degli Universitari - la ministra vanta 60 mila posti letto, ma ad oggi sono stati realizzati appena 33 mila posti, mancando l'obiettivo del PNRR. Solo il 3,8% sono pubblici. Non è edilizia universitaria: è speculazione sulle spalle degli studenti più deboli". "Questo Paese, in cui abbiamo scelto di rimanere, ci costa troppo - continua Brizzola - la casa è Diritto allo Studio. Lottiamo per scegliere chi essere e in quale società vivere. Guardiamo alle esperienze di Francia e Spagna per dire che un altro modello di società e di università è possibile". (ANSA).