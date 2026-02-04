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(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Le scorte di gas scendono per la prima volta sotto il 40% in Europa dall'inizio della stagione invernale. Secondo i dati di Gas Infrastructure Europe gli stoccaggi europei sono al 39,9% a 455,45 TWh, contro i 604 TWh registrati un anno fa. Più critica la situazione in Germania, con scorte al 31,25% a 78,47 TWh, mentre l'Italia vanta scorte al 56,19% a 114,27 TWh, contro i 125,08 del 2 febbraio del 2024. Con i timori di un colpo di coda del freddo a fine mese i prezzi del gas si mantengono sopra i 33 euro, con un rialzo dello 0,82% a 33,13 euro al MWh. (ANSA).