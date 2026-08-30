(ANSA) - BRUXELLES, 30 AGO - "Rifiutando con un referendum la ripresa delle negoziazioni per l'adesione all'Unione europea, il popolo islandese ha ricordato un'evidenza: l'adesione all'Unione europea non è l'orizzonte naturale di ogni democrazia europea. Questo voto trasmette un messaggio limpido: i popoli devono poter decidere da soli del loro futuro, delle loro istituzioni e della loro capacità di difendere i propri interessi nazionali". Lo scrive su X la leader di Rassemblement National, Marine Le Pen, candidata alle presidenziali francesi della prossima primavera, secondo cui il voto "ricorda che un'altra Europa è possibile. "Nel momento in cui alcuni spingono per un maggiore federalismo e per un trasferimento di sovranità alla Commissione europea, questo voto ricorda che un'altra Europa è possibile, un'Europa delle nazioni libere, sovrane e che cooperano volontariamente sui temi di interesse comune", aggiunge Le Pen. (ANSA).