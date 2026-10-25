(ANSA) - PARIGI, 25 OTT - La candidata favorita per le presidenziali francesi, Marine Le Pen, ha dichiarato oggi nel primo comizio di apertura di campagna elettorale, ad Orléans, di non voler "rifare la Francia di una volta" ma di voler "costruire la Francia di domani". Nel suo discorso, Le Pen ha rilanciato il suo slogan di campagna elettorale, 'Il Rinascimento per la Francia": paragonando l'attuale periodo all'epoca storica alla quale vuole riferirsi, la leader del Rassemblement National ha illustrato il suo "Rinascimento" come "un metodo, non una rottura brutale e ancor meno una rivoluzione distruttrice". "Il Rinascimento non è la copia del passato - ha detto davanti a 8.500 persone - non vi propongo di rifare la Francia di una volta, vi propongo di concepire e di costruire la Francia di domani". (ANSA).