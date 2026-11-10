(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Il presidente delle Maldive, Mohamed Muizzu, ha ribadito in una conferenza stampa che ai titolari di passaporto israeliano non sarà consentito l'ingresso alle Maldive in nessuna circostanza, riaffermando la posizione del governo già presa in merito. Lo si legge in un comunicato dell'ufficio della presidenza, in cui si sottolinea che nel suo intervento il presidente ha spiegato che mentre i precedenti provvedimenti miravano a vietare l'ingresso fino a quando Israele non avesse posto fine al genocidio iniziato dopo il 7 ottobre 2023, l'attuale progetto di legge prevede un divieto di ingresso incondizionato per chiunque sia in possesso di un passaporto israeliano, indipendentemente da eventuali cambiamenti delle circostanze, si legge nella nota. Riferendosi alle azioni di Israele contro il popolo palestinese, che ha definito "un genocidio", il presidente Muizzu ha sottolineato inoltre che consentire l'ingresso alle Maldive ai titolari di passaporto israeliano è "inaccettabile". E ha osservato quindi che le Maldive hanno sempre mantenuto questa posizione nelle sedi internazionali e hanno sostenuto la causa palestinese attraverso diverse vie legali. Posizione che "rimane immutata", ha detto. (ANSA).