(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Un sistema di pagamento per l'accesso alle Ztl urbane di autobus e mezzi di trasporto merci più strutturato, proporzionato e coordinato attraverso una rapida approvazione ed emanazione del decreto Mit sui massimali tariffari di accesso ai centri urbani". E' la richiesta di Confindustria, Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti contenuta in una lettera congiunta recentemente inviata al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. La mancanza di "un sistema condiviso di prelievo", avvertono, "rappresenta un freno allo sviluppo delle attività". (ANSA).