(ANSA) - ROMA, 08 SET - 'Emma Bonino da ieri sera è ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale: i sanitari curanti dell'ospedale, in contatto con il medico personale di Bonino Claudio Santini, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili'. È quanto si legge nel bollettino diffuso sulla condizioni di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero all'ospedale Santo Spirito di Roma. (ANSA).