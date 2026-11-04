(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Le Borse asiatiche recuperano dai minimi segnati nella notte mentre l'esito delle elezioni americane, concluse con una schiacciante vittoria dei Democratici sia alla Camera che al Senato, riverbera i suoi effetti sui mercati. Tokyo, scesa fino al 4,8%, cede il 2,1%, Sydney lo 0,6% mentre Hong Kong avanza dello 0,8%, Shanghai dello 0,7%, Shenzhen dell'1,3%. Dopo aver perso fino al 4% gira in positivo Seul (+0,2%), vero e proprio termometro dei tecnologici, uno dei settori considerati più a rischio di restrizioni dopo la sconfitta di Donald Trump. In recupero anche i future su Wall Street: il Nasdaq cede lo 0,4% e l'S&P 500 lo 0,2%. (ANSA).