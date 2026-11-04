(ANSA) - MILANO, 04 NOV - I future su Wall Street azzerano i ribassi, con il Dow Jones che gira in territorio positivo (+0,06%) mentre il Nasdaq, dove maggiore è il peso dei tecnologici, riduce il calo allo 0,3%, con i risultati sopra le attese di Amd e Super Micro Computer che fanno da contrappeso all'esito del voto americano. Le Borse sono in recupero un po' ovunque dopo che la schiacciante vittoria dei democratici si è riverberata sui mercati, facendo temere in un tracollo dei listini, in particolare del comparto tecnologico. Ad alimentare la ripresa dei mercati azionari ha contribuito il messaggio conciliante arrivato dal presidente americano, Donald Trump, che si è detto disponibile ad accettare l'esito elettorale e a collaborare con i repubblicani mentre il 'sentiment' positivo del mercato beneficia anche dell'allontanarsi della minaccia di un'escalation in Iran. "L'Onda Blu in se stessa può non essere stata una sorpresa ma la magnitudine della vittoria è ciò che ha colto alla sprovvista i mercati", ha commentato a Bloomberg Chris Weston, capo della ricerca di Pepperstone. "La reazione iniziale è stata un forte riprezzamento del rischio, con gli investitori che hanno fatto fatica ad attribuire un valore corretto ai settori esposti alla politica governativa". Tokyo, su cui pesa anche il rafforzamento dello yen sul dollaro, cede ora l'1,4%, Seul, vero e proprio proxy dei titoli legati all'intelligenza artificiale, sale dello 0,6%, Hong Kong dell'1,2% mentre volano le Borse cinesi con Shanghai che sale dell'1,9% e Shenzhen del 3,4%. In recupero rispetto ai minimi della mattinata anche i future sull'Europa: quelli sull'Euro Stoxx 50 e sul Dax di Francoforte cedono lo 0,2% mentre quelli sul Ftse 100 di Londra lo 0,4%. (ANSA).