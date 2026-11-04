(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Si prospetta una giornata turbolenta in Borsa per le aziende di Elon Musk, il più grande finanziatore del partito repubblicano alle elezioni e grande sostenitore del presidente americano, Donald Trump. Nel premarket di Wall Street il costruttore di auto elettriche cede il 5% mentre il conglomerato spaziale e tecnologico il 6,9%. I Democratici hanno tra l'altro fatto il pieno in Texas - dove hanno base entrambe le società di Musk - assicurandosi sia il governatore che il seggio vacante del Senato. (ANSA).