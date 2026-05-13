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(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Dopo la conquista del 21° scudetto, l'Inter di Chivu festeggia anche la decima Coppa Italia della sua storia centrando il 'double' battendo 2-0 la Lazio. Sfuma la qualificazione in Europa League per i biancocelesti. Al 14' sfortunato Marusic, che di testa su corner di Dimarco batte Motta per il vantaggio nerazzurro. Ci prova anche Dumfries, che al 35' serve il raddoppio a Lautaro dopo l'errore di Tavares. Nella ripresa tentativi di Noslin e Dia, Luis Henrique e Zielinski vicini al tris. (ANSA).