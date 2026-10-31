(ANSA) - TEHERAN, 31 OTT - La Guida Suprema dell'Iran mette in guardia gli Usa dal riprendere gli attacchi. In un incontro con gli alti comandanti delle Forze Armate, Mojtaba Khamenei ha dato ordini per una risposta immediata, incisiva e "senza restrizioni geografiche" a qualsiasi minaccia nemica, si legge sul suo sito web, leader.ir. Khamenei aggiunge che l'Iran determinerà i tempi e le condizioni per la fine di qualsiasi nuovo conflitto. "Tutte le risorse, materiali e immateriali, del nemico americano-sionista devono essere messe nel mirino", ha aggiunto invocando l'unità tra i diversi gruppi del cosiddetto "fronte della resistenza". (ANSA).