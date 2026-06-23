(ANSA) - MOSCA, 23 GIU - La Russia ora è concentrata "sul raggiungimento degli obiettivi" del conflitto in Ucraina, ritenendo che "tutte le speranze nell'Occidente come mediatore onesto siano fallite da tempo". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, citato dall'agenzia Interfax. "Semplicemente non c'è bisogno di prenderli sul serio", ha aggiunto Lavrov, sottolineando che anche gli Usa sembra si stiano allontanando dal ruolo di "mediatore imparziale e seguano il corso di rafforzare la pressione sanzionatoria sulla Russia". (ANSA).