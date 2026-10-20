(ANSA) - TORINO, 20 OTT - "Chiunque spacchi un negozio e rubi compie un reato e noi siamo per la legalità, siamo per le manifestazioni a viso scoperto". Lo ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo all'assemblea pubblica organizzata all'ospedale Cardinal Massaja di Asti, dopo le mobilitazioni giovanili di questi giorni. "Dobbiamo capire che cosa sta succedendo: vedo che ci si focalizza sui danni e sulle violenze senza andare a fondo della questione - ha proseguito il leader sindacale -. Quando sono andato a lavorare io il precariato non esisteva, avevo un contratto regolare e potevo manifestare e scioperare, diritti per cui avevano lottato i miei padri e i miei nonni". Secondo Landini, "a questi ragazzi i diritti che avevo io alla loro età sono negati ed è per questo che tocca a noi scendere in piazza, nella legalità e pacificamente, per tornare ad ottenerli". In quest'ottica si inserisce lo sciopero generale indetto dalla Cgil per il 20 novembre, data in cui "è stata indetta una mobilitazione generale degli studenti a livello europeo". Domani invece il segretario della Cgil non parteciperà al corteo di Milano per un precedente impegno a Roma. (ANSA).