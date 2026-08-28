(ANSA) - PADOVA, 28 AGO - Incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano, in provincia di Padova. La vittima è un uomo di 59 anni, rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo, in località San Luca. La squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7:35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare: il medico del Suem 118 ne ha dichiarato il decesso. Sul posto anche i Carabinieri di Tribano. (ANSA).