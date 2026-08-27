(ANSA) - VERONA, 27 AGO - L'associazione animalista Lav ha recuperato nel Veronese un cucciolo di Pastore Belga Malinois di appena cinque mesi che, a quanto si legge in una nota, "viveva confinato giorno e notte sul piccolo balcone di un appartamento al terzo piano di un condominio". Come fa sapere l'associazione, lo spazio a sua disposizione era estremamente ridotto: una cuccia di plastica, pochi centimetri per muoversi e numerosi oggetti accatastati che limitavano ulteriormente l'area disponibile. Costretto a rimanere sempre all'esterno, Jack era obbligato a espletare i propri bisogni nello stesso luogo in cui dormiva e trascorreva l'intera giornata, senza mai poter uscire, senza la possibilità di socializzare, esplorare l'ambiente o svolgere una normale attività fisica, elementi fondamentali per il benessere psicofisico di un cane, tanto più se cucciolo. A seguito di alcune segnalazioni pervenute allo Sportello Lav contro i maltrattamenti sugli animali di Verona, i volontari sono intervenuti per verificare la situazione. Dopo aver accertato le condizioni in cui viveva il cane, è stato avviato un confronto con il proprietario che ha portato alla cessione volontaria di Jack. Oggi il cane ha trovato una nuova casa e vive in provincia di Como con una famiglia. (ANSA).