(ANSA) - ROVIGO, 05 LUG - Un giovane uomo è morto, in provincia di Rovigo, dopo che la sua auto è finita in un canale a Canaro. Lo fanno sapere i vigili del fuoco di Rovigo, intervenuti questa notte, intorno alle 3, per recuperare l'auto, trovata ribaltata nel canale Poazzo: l'auto è stata recuperata con l'aiuto dell'autogrù. Sul posto è intervenuto anche il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Vicenza, che ha effettuato un'accurata perlustrazione dell'intera area, escludendo la presenza di altre persone coinvolte. Presenti anche il personale sanitario del 118 e i carabinieri. Le operazioni di soccorso e recupero del veicolo si sono concluse dopo circa quattro ore. (ANSA).