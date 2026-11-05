(ANSA) - LONDRA, 05 NOV - L'ex comico britannico Russell Brand, celebrity della tv e del web nel Regno Unito e negli Usa nonché ex marito della popstar americana Katy Perry, è stato riconosciuto oggi colpevole di stupro e aggressione sessuale al termine di un processo ad alta visibiiltà mediatica svoltosi a Londra. Brand - che si era dichiarato innocente - è stato condannato da una giuria popolare per uno dei capi d'accusa di violenza sessuale e per tre presunti abusi: vale a dire per una parte delle imputazioni mossegli sulla base delle denunce di varie donne in relazione a fatti risalenti a diversi anni fa. Ora un giudice togato dovrà determinare la pena. (ANSA).