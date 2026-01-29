(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Cala il saldo del commercio estero verso gli Stati Uniti pur restando largamente in attivo: nel 2025 si registra un saldo commerciale positivo per 34.190 miliardi di euro a fronte dei 38.868 registrati nel 2024. Emerge dalle tabelle dell'Istat sul commercio estero secondo le quali nel 2025 si è registrato un aumento delle esportazioni verso gli Usa del 7,2% e una crescita delle importazioni del 35,9%. A dicembre si è registrato un aumento tendenziale delle importazioni del 61,1%. I nuovi dazi sono entrati in vigore ad agosto del 2025. (ANSA).