(ANSA) - CAGLIARI, 27 AGO - Yael Trepy, l'attaccante del Cagliari che due settimane fa ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Baja Sardina, vicino alla Costa Smeralda, è stato dimesso nel pomeriggio dal Santissima Annunziata di Sassari. Il giovane calciatore, classe 2006, lascia l'ospedale in buone condizioni cliniche, dopo il percorso di cura iniziato in seguito al grave episodio che ne aveva reso necessario il ricovero in terapia intensiva. Dopo la fase più critica e il progressivo miglioramento delle condizioni respiratorie, Trepy era stato trasferito dalla lla pneumologia clinica e interventistica delle Cliniche universitarie di viale San Pietro, dove ha proseguito le cure e il recupero sino alle dimissioni di oggi. Il giocatore, accompagnato dalla madre, ha salutato sorridente il personale del reparto, il direttore generale e il direttore sanitario. "Il paziente viene dimesso oggi in condizioni cliniche complessivamente buone, dopo un percorso clinico che ha evidenziato un progressivo e significativo recupero - ha dichiarato il professor Pietro Pirina, direttore della Pneumologia clinica e interventistica dell'Aou di Sassari - Gli accertamenti effettuati durante la degenza hanno mostrato un quadro in miglioramento e hanno consentito di programmare con serenità la dimissione". (ANSA).