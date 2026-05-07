(ANSA) - ROMA, 07 MAG - L'assemblea degli azionisti di Leonardo ha nominato Francesco Macrì presidente del consiglio di amministrazione. Nel board figura Lorenzo Mariani, indicato dall'azionista Tesoro come nuovo amministratore delegato al posto di Roberto Cingolani. Gli altri membri del cda sono Trifone Altieri, Roberto Diacetti, Enrica Giorgetti, Elena Grifoni, Dominique Levy, Cristina Manara, Francesco Soro, Maurizio Tucci, Elena Vasco, Rosalba Veltri. L'assemblea ha anche approvato la proposta di distribuzione di un dividendo per l'esercizio 2025 pari a 0,63 euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge. (ANSA).