(ANSA) - ROMA, 10 FEB - L'assegno di maternità sale con l'inflazione. Il dipartimento per le Politiche della famiglia ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale gli aggiornamenti degli importi e ha stabilito che, in base alla variazione media annua nel 2025 dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4%, l'assegno mensile di maternità, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento è pari a 413,10 euro, "se spettante nella misura intera". Il limite Isee per accedere al beneficio è ricalcolato sulla stessa base a 20.668,26 euro. (ANSA).