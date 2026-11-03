(ANSA) - ROMA, 03 NOV - LaSintesi.on line, il giornale diretto da Rocco Casalino, cerca giornalisti tra i 20 e 35 anni. L'annuncio in una locandina dal titolo 'La Sintesi cresce, cerchiamo giornalisti'. Nel testo le specifiche: 'selezioniamo giornalisti e cronisti con esperienza nel settore politico e nell'attualità', 'cerchiamo candidati nella fascia di età tra i 20 e 35 anni con competenza, spirito critico e capacità di raccontare i fatti con tempestività e precisione. Contattaci via mail'. 'Chi fosse interessato - spiega Casalino - può inviare il proprio Curriculum vitae a redazione@lasintesi.online'. (ANSA).