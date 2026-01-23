(ANSA) - MILANO, 23 GEN - L'argento ha superato per la prima volta il record di 100 dollari l'oncia in un rally alimentato dalla crescente domanda di beni rifugio. Il prezzo spot è salito a 100,29 dollari l'oncia, per poi retrocedere leggermente: al momento è scambiato a 98,96 dollari (+5,5%). I guadagni di quest'anno sfiorano il 40% dopo che i prezzi sono più che raddoppiati nel 2025. Anche l'oro ha aggiornato i massimi avvicinandosi ai 5.000 dollari l'oncia. Ora l'oro spot sale del 2% a 4.929,9 dollari l'oncia. (ANSA).