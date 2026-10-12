(ANSA) - RIAD, 12 OTT - L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riad, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi, che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. "L'Autorità generale per l'aviazione civile ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale King Khalid di Riad, al fine di portare a termine le procedure necessarie per verificare la sicurezza delle strutture e il loro stato di prontezza operativa", ha indicato l'autorità in un comunicato, senza specificare la data di ripresa delle operazioni. (ANSA).