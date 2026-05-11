(ANSA) - MILANO, 11 MAG - L'Antitrust frena Tim e Fastweb+Vodafone, l'accordo di Ran Sharing, ovvero la condivisione della rete di accesso radio per accelerare l'implementazione del 5, G sembra configurare un'intesa restrittiva della concorrenza e apre un'istruttoria. I due operatori hanno 60 giorni dalla notifica del provvedimento (preso nella riunione del 21 aprile e pubblicato nel bollettino dell'11 maggio) per chiedere di essere ascoltati. Il procedimento "deve concludersi entro il 30 aprile 2027" precisa l'Agcm. (ANSA).