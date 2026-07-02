BENEVENTO. Momento di forte commozione durante le celebrazioni per la festa della Madonna delle Grazie, patrona del Sannio, quando il sindaco Clemente Mastella ha affidato ai fedeli una confessione personale che ha lasciato la basilica in silenzio.

Rivolgendosi ai presenti, il primo cittadino ha dichiarato: «A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela». Parole pronunciate con la voce rotta dall'emozione che hanno colto di sorpresa le centinaia di persone presenti alla funzione religiosa.

L'annuncio è arrivato nel corso delle celebrazioni presiedute dal neoarcivescovo Michele Autuoro in occasione della ricorrenza dedicata alla patrona della città. Dopo alcuni istanti di silenzio, i fedeli hanno risposto con un lungo applauso, manifestando vicinanza e incoraggiamento al sindaco Clemente Mastella.

Al momento Clemente Mastella non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute né sulla natura della malattia. Il suo breve intervento ha comunque segnato uno dei momenti più intensi della giornata di festa, suscitando grande partecipazione emotiva tra i presenti.