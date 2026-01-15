(ANSA) - ROMA, 15 GEN - È 'L'anniversario' di Andrea Bajani, vincitore del Premio Strega 2025, l'audiolibro più ascoltato l'anno scorso su Audible.it. A chiudere la Top Ten Ikigai di Selene Calloni Williams e Noburu Okuda Do. Questa la classifica diffusa oggi da Audible: 1 - L'anniversario, Andrea Bajani, letto da Luigi lo Cascio 2 - Come l'arancio amaro, Milena Palminteri, letto da Aurora Peres 3 - La catastrofica visita allo zoo, Joël Dicker, letto da Aurora Peres 4- Elogio dell'ignoranza e dell'errore, Gianrico Carofiglio, letto da Gianrico Carofiglio 5 - La teoria di lasciar andare, Mel Robbins, letto da Alice Torriani 6 - Tatà, Valérie Perrin, letto da Paola Giglio 7 - Di madre in figlia, Concita De Gregorio, letto da Concita De Gregorio 8 - Io che ti ho voluto così bene, Roberta Recchia, letto da Valentina Tarozzi 9 - Stai calmo e usa le parole giuste nel giusto ordine, Paolo Borzacchiello, letto da Andrea Failla 10 - Ikigai, ciò per cui vale la pena vivere, Selene Calloni Williams, Noburu Okuda Do, letto da Ada Maria Serra Zanetti Nella Top 3 dei generi i più ascoltati su Audible.It, per Narrativa/ Letteratura troviamo ancora al vertice L'anniversario di Andrea Bajani, letto da Luigi lo Cascio. Seguono Come l'arancio amaro, Milena Palminteri, letto da Aurora Peres e Tatà, Valérie Perrin, letto da Paola Giglio. Per i Thriller è primo La catastrofica visita allo zoo, Joël Dicker, letto da Aurora Peres davanti a L'uomo dagli occhi tristi, Piergiorgio Pulixi, letto da Michele Maggiore e da Il canto degli innocenti, sempre di Pulixi, letto da Michele Maggiore. Infine, per Sci-fi/ Fantasy è al top Harry Potter e la pietra filosofale, J. K. Rowling, letto da Francesco Pannofino seguito da La Compagnia dell'Anello, J.R.R. Tolkien, letto da Massimo Popolizio e da Onyx Storm (vol. 3), Rebecca Yarros, letto da Martina Levato. (ANSA).