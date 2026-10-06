(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Di fronte all'alta inflazione, "è importante che le persone a basso reddito siano protette in modo particolare attraverso misure mirate". Lo ha detto in un'intervista all'ANSA Philip Lane, capo economista e membro del direttorio della Bce, rispondendo a una domanda sulla richiesta italiana di una maggiore flessibilità in vista della manovra. Ma "un'espansione di bilancio molte generale e diffusa non sarà d'aiuto": il sostegno ai redditi dalla legge di bilancio "dovrebbe essere il più mirato possibile, perché un sostegno di bilancio a pioggia accresce essenzialmente la domanda nell'economia, e ciò non aiuterà l'inflazione a tornare al 2% in tempi rapidi". (ANSA).