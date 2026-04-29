(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Ho trovato singolare che nel decreto per la festa dei lavoratori tutti i soldi sono per le imprese, per i lavoratori non c'è un euro in quel provvedimento: forse bisognerebbe segnalarlo al governo. E continuo a trovare singolare, perché l'esperienza dovrebbe insegnarlo, che dare incentivi alle imprese non sta determinando un incremento delle assunzioni". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della conferenza stampa in Rai sul Primo maggio, commenta il decreto approvato ieri in Consiglio dei ministri. Landini sostiene la strada di "spendere quei soldi per fare investimenti, per creare davvero una situazione diversa, perché resta un tema di fondo sui salari da aumentare, sul fisco e sul fiscal drag". (ANSA).