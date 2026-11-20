(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "È uno spettacolo assoluto. Siamo ampiamente più di un milione nelle oltre cento piazze" organizzate in tutta Italia per lo sciopero generale: lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al corteo a Roma. "Le piazze sono piene e tutte le generazioni sono in piazza, è una giornata non che divide ma che unisce. Cento piazze della speranza del cambiamento. Non ci fermeremo, perché siamo la maggioranza in questo Paese", aggiunge. Landini ha giudicato la legge di bilancio una manovra che "fa schifo", parlando di un governo "in confusione". "Non ho mai visto un governo che presenta una manovra e poi che ci sono duemila emendamenti della maggioranza per cambiarla. I primi che pensano di aver fatto una manovra che fa schifo sono loro, perché altrimenti non avrebbero presentato duemila emendamenti", ha detto. Capitolo centrale quello della previdenza. "Altro che superare la Fornero, dobbiamo superare Salvini che continua a raccontare balle e a non fare nulla di quello che aveva promesso sulle pensioni". (ANSA).