(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Il 20 novembre la Cgil proclamerà lo sciopero generale": lo annuncia il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal palco della manifestazione della Via maestra in piazza del Popolo a Roma, chiedendo risposte al governo in vista della manovra di Bilancio e ricordando che il 20 novembre c'è lo sciopero europeo degli studenti. "Siamo davvero tanti, penso possiamo essere più di 100mila persone che da qui, da questa piazza parlano al Paese", ha sostenuto. "Oggi sento una responsabilità come persona e come segretario generale della Cgil, di fronte alla regressione dei diritti, alla precarietà ai bassi salari - ha affermato - mi chiedo: che mondo lascio a voi? I diritti non li ha mai regalati nessuno e ora ci battiamo per ottenere i diritti che i giovani non hanno. Serve una solidarietà vera, non a parole, la ricostruzione dell'unità vera di questo Paese. Solidarietà vera è se quelli che stanno un po' meglio sono disposti a battersi per quelli che stanno peggio", dice Landini dal palco. "Lo sciopero è un diritto sancito dalla Costituzione. È lo strumento più solidale che esiste perché quando tu fai sciopero non lo fai solo per difendere i tuoi diritti, ma anche per estendere quei diritti alle altre persone. E allora io qui mi assumo una responsabilità a nome di tutta la Cgil: il 20 novembre la Cgil proclamerà lo sciopero generale in questo Paese, perché ci mettiamo a disposizione di questo processo democratico di cambiamento che rimette al centro il lavoro, i diritti, la giustizia sociale. E posso dire che non ci fermerà nessuno, andiamo avanti con forza e con solidarietà", assicura. (ANSA).