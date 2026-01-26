(ANSA) - ROMA, 26 GEN - L'ambasciatore d'Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, a quanto si apprende, è a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni. Poi alla Farnesina Cornado incontrerà il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Meloni e Tajani, a quanto si apprende, si sono già consultati, e il ministro degli Esteri ha già avuto un primo confronto con l'ambasciatore. Il diplomatico nei giorni scorsi è stato richiamato a Roma dal governo "per definire le ulteriori azionida intraprendere", di fronte alla decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di scarcerare Jacques Moretti, uno degli indagati per la tragedia di Crans-Montana. (ANSA).