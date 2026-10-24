(ANSA) - MOSCA, 24 OTT - La "mano di Mosca" è diventato "un passe-partout tutto italiano per qualsiasi questione scomoda". Lo afferma l'ambasciata russa in merito alle accuse per le violenze di piazza a Milano. "I giovani sono scontenti, i prezzi aumentano, nelle strade scoppiano disordini, i camion non circolano? - scrive l'ambasciata sul suo sito Telegram - Cosa c'è di più facile che dare la colpa di tutto agli hacker russi, agli agenti russi o a chiunque abbia un passaporto russo e continui per strane ragioni a visitare l'Italia?" (ANSA).