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(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Prenderemo le misure necessarie per mantenere l'inflazione sotto controllo". Lo scrive la presidente della Bce, Christine Lagarde, ripubblicando sui social media la sua intervista trasmessa ieri notte su France Info. Nell'intervista, Lagarde rispondeva a una domanda sui rischi di stagflazione - stagnazione più alta inflazione - evocati da esponenti della Commissione europea: "la stagflazione non arriva per caso. Si verifica quando le misure adottate dai banchieri centrali sono sbagliate". (ANSA).