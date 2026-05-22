(ANSA) - NIKOSIA, 22 MAG - Nella riunione dell'Eurogruppo "abbiamo discusso anche della risposta fiscale allo shock dei prezzi dell'energia e ho sottolineato che le misure di bilancio dovrebbero rispettare quelli che chiamo i principi delle 'tre T': temporanee, mirate e calibrate su misura ('temporary', 'targeted' e 'tailored'), e che qualsiasi deviazione da questi tre principi finirebbe in realtà per essere dannosa e porterebbe di conseguenza a orientamenti diversi di politica monetaria". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo a Nikosia. (ANSA).