(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "L'ondata di caldo dell'estate passata, la siccità e gli incendi sono stati un avvertimento" per l'economia europea, dove le regioni colpite registrano un'attività economica inferiore dell'1,5% a due anni di distanza da un'ondata di caldo, e del 3% più bassa a quattro anni di distanza da una siccità. Lo scrive la presidente della Bce Christine Lagarde nel blog della banca centrale. I prezzi energetici - scrive Lagarde - hanno reagito meno al rialzo delle quotazioni del gas del 2021-22 in larga parte perché molti Paesi dell'area euro hanno aumentato la loro generazione di elettricità a basso contenuto di carbonio, in particolare con le rinnovabili" dove "la Spagna è un esempio che spicca". (ANSA).