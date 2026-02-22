(ANSA) - NEW YORK, 22 FEB - La chiarezza sul commercio è fondamentale e nuovi scossoni possono essere dirompenti per il settore. La presidente della Bce Christine Lagarde in un'intervista televisiva a Face the Nation sulla Cbs mette in guardia dai rischi delle nuove incognite sui dazi dopo i rilanci del presidente Usa Donald Trump in seguito alla sentenza della Corte suprema americana. "Non è chiaro cosa accadrà in seguito con i dazi, è fondamentale che ci sia chiarezza sulle future relazioni tra Stati Uniti ed Europa", ha detto Lagarde, "per tutti coloro che operano nel settore, sia al di fuori degli Stati Uniti, ma anche negli Stati Uniti". "Perché, sapete, è un po' come guidare. Bisogna conoscere le regole della strada prima di salire in macchina. È lo stesso con il commercio. È lo stesso con gli investimenti. Bisogna sapere quali sono le regole". Lo scopo di chi fa business è fare affari non intraprendere cause legali per i rimborsi, sottolinea, augurandosi che "la questione venga chiarita e che venga sufficientemente ponderata, in modo da non dover affrontare, ancora una volta, ulteriori difficoltà, e che le proposte siano conformi alla Costituzione, conformi alla legge" e mettendo in guardia sui nuovi annunci sulle tariffe al 15%. Bisognerà capire i termini delle questione e "se questo sconvolge l'intero equilibrio a cui gli operatori del settore si erano abituati, continuando a commerciare dopo le decisioni di aprile e l'accordo commerciale di luglio tra Stati Uniti ed Europa, sconvolgerlo di nuovo porterà sicuramente a delle perturbazioni nel settore". (ANSA).