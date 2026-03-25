(ANSA) - ROMA, 25 MAR - La Bce, di fronte alla minaccia inflazionistica causata dalla guerra in Iran, può "guardare oltre" uno shock "di piccole dimensioni e una tantum", ma "se la deviazione dal nostro target d'inflazione si fa maggiore e più persistente, diventa più convincente la necessità di agire". E non avendo più il vincolo della 'forward guidance' che aveva nel 2022, "siamo pronti, se necessario, ad apportare cambiamenti alla politica monetaria in qualsiasi riunione". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde alla conferenza 'The Ecb and its Watchers' a Francoforte, aggiungendo che nelle considerazioni di Francoforte conterà non solo il percorso probabile, ma avranno un peso anche gli scenari di rischio. (ANSA).