(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "La Bce deve essere preparata per un contesto più volatile. Con l'affermarsi di politiche industriali più assertive, l'aumento delle tensioni geopolitiche e l'interruzione delle catene degli approvvigionamento, è probabile che le tensioni sui mercati finanziari diventino più frequenti". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo intervento di apertura alla tavola rotonda sulle dipendenze commerciali e le catene di approvvigionamento globali alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Dobbiamo evitare una situazione in cui tale stress inneschi vendite forzate di titoli denominati in euro sui mercati finanziari globali", ha aggiunto. "Oggi chiunque in questa sala riconosce che il commercio è una questione di sicurezza tanto quanto una questione economica. L'interdipendenza economica si è notevolmente approfondita negli ultimi decenni, creando intricate reti di flussi commerciali transfrontalieri. Se una volta questo era visto come una fonte di stabilità, ora è una fonte di vulnerabilità: a sconvolgimenti globali come la pandemia e alla deliberata militarizzazione delle dipendenze", detto ancora Lagarde. "Questo cambiamento è di fondamentale importanza per l'Europa. Siamo la più aperta tra le grandi economie. Ora dobbiamo compiere la transizione verso l'autonomia strategica", ha aggiunto. (ANSA).