(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo passa nella legge di bilancio in discussione dai 689.260.475 euro stanziati per il 2026 ai 504.260.475 euro previsti per il 2027: 185 milioni in meno, pari al 26,84%". Lo denuncia il Tavolo Asilo e Immigrazione (Tai), che "esprime grande preoccupazione per le conseguenze di questa scelta scellerata che, come al solito, scarica sui territori e sui comuni l'onere di gestire situazioni di disagio che si produrranno a seguito di questi tagli". La stima che fa il Tavolo Asilo e Immigrazione è che questi tagli riguarderanno non meno di 17 mila posti in accoglienza, tra i quali anche 2 mila posti per minori non accompagnati. "A poche settimane dalla scadenza, Comuni ed enti gestori non sanno se dal 1° gennaio - viene sottolineato - potranno andare avanti. Non si possono rinnovare contratti non si possono garantire gli alloggi, non si possono assicurare alle persone accolte percorsi di inclusione che hanno bisogno di continuità". Il Tavolo si chiede "chi si farà carico di queste persone che hanno diritto ad essere accolte in maniera dignitosa in questo Paese, anche per quel Patto Europeo Migrazione e Asilo, entrato in vigore lo scorso 12 giugno, tanto voluto da questo governo e che la società civile ha contrastato". Il Tai fa appello a governo e Parlamento affinché il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo "sia riportato almeno alla quota del 2026, affinché sia garantita senza ulteriori ritardi la copertura finanziaria delle prosecuzioni già autorizzate fino a giugno 2029 e affinché si dia seguito agli impegni improrogabili che lo Stato ha preso con l'entrata in vigore lo scorso 12 giugno della Direttiva Accoglienza, ancora non recepita nel nostro ordinamento". (ANSA).