(ANSA) - MILANO, 07 SET - L'amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, e i dirigenti con responsabilità strategiche hanno portato in adesione le azioni detenute all'Opas di Poste Italiane. Come già comunicato al mercato lo scorso 18 luglio, si legge in una nota, il corrispettivo dell'offerta è stato ritenuto congruo dal punto di vista finanziario dal cda di Tim, che ne ha valutato positivamente il razionale e le prospettive industriali. L'adesione del top management si è chiusa la settimana scorsa e i dettagli relativi alle singole operazioni saranno resi pubblici attraverso le comunicazioni di internal dealing. Salvo proroghe, l'Opas di Poste su Tim chiuderà venerdì prossimo. Alla fine della scorsa settimana le adesioni ammontavano a poco meno del 5,5% degli strumenti oggetto di offerta. (ANSA).