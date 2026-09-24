(ANSA) - TORINO, 24 SET - La visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'Istituto nazionale oncologico di Candiolo, nel Torinese, coincide con la Giornata mondiale della ricerca sul cancro. "Non è una coincidenza da poco", osserva Allegra Agnelli, presidente della Fondazione, che aveva invitato il capo dello Stato. La giornata è stata anche l'occasione per inaugurare la nuova Tac Photon-Counting, alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e del sindaco di Torino Stefano Lo Russo. L'apparecchiatura è un ulteriore tassello del piano di ammodernamento finanziato dalla Fondazione. Si tratta di un investimento del valore di quasi tre milioni, reso possibile dai sostenitori della Fondazione. "La generosità - dichiara il direttore generale della Fondazione Allegra Agnelli, Gianmarco Sala - è il tratto distintivo della Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro: una comunità che in quarant'anni ha permesso la nascita e lo sviluppo di Candiolo, grazie a persone, imprese e istituzioni che attraverso donazioni, 5x1000 e lasciti, continuano a credere nei valori della scienza e della ricerca". La visita del capo dello Stato si è conclusa davanti all'Igloo di Mario Merz (Doppio igloo di Porto, 1998) con la sequenza di Fibonacci. L'opera è installata in collaborazione con la Fondazione Merz, con il sostegno del Gruppo Building e la collaborazione di Intesa Sanpaolo e Gallerie d'Italia, che sono state rappresentate dal direttore generale ed executive director Arte, cultura e beni storici del gruppo, Michele Coppola. Mattarella durante la visita ha inoltre incontrato quattro persone che con la struttura hanno un legame diretto: due pazienti in cura, una paziente in follow up e un ex paziente, entrambi oggi volontari della Fondazione. (ANSA).