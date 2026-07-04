OTRANTO. Un gesto di straordinario coraggio si è trasformato in tragedia nella mattinata di sabato 4 luglio a Otranto, dove un uomo di 54 anni, residente a Sanarica, ha perso la vita dopo aver salvato i suoi due figli gemelli di 8 anni che rischiavano di annegare.

I due bambini erano stati trascinati al largo dal forte vento e dal mare agitato nei pressi del lido La Castellana. Vedendoli in difficoltà, il padre non ha esitato a tuffarsi in acqua, riuscendo a raggiungerli e a riportarli sani e salvi fino alla riva.

Pochi istanti dopo il salvataggio, però, il 54enne si è improvvisamente accasciato sulla battigia, colpito da un malore. I due bagnini presenti in spiaggia hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario del 118 giunto sul posto.

Nonostante i lunghi tentativi di soccorso, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I due bambini, invece, sono rimasti illesi. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Otranto per gli accertamenti del caso.